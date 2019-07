Via Cornigliano, al via i lavori di riqualificazione. Le modifiche a sosta e viabilità

Genova. Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio cambia la viabilità in via Cornigliano. Alla base della modifica l’inizio dei lavori di riqualificazione che, in questa prima fase, dureranno 60 giorni, occupando la via per una lunghezza pari a 100 m circa. Modificata la segnaletica da piazza Savio a Via Dufour.

I cambiamenti consisteranno nella riduzione ad una corsia per senso di marcia con larghezza min. di 3,5m con lo spostamento di circa 30 metri della fermata dell’autobus Cornigliano1/Stazione FS e l’istituzione del divieto di sosta e soppressione dei parcheggi per i 100m cantierizzati.

Già in questi giorni la società consortile Castello Raggio 2019, impresa incaricata ai lavori dalla Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A. su mandato di Società per Cornigliano S.p.A, è stata impegnata in alcuni puntuali interventi di risagomatura di alcuni marciapiedi ed al trasporto dei new jersey necessari alla delimitazione del cantiere che occupa la parte centrale della via