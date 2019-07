Via Cesarea, arrivano le vele. L’iniziativa del Civ per cittadini e turisti, fino a settembre

Genova. Via Cesarea si veste di vele bianche: è la nuova iniziativa del CIV “Il Giardino di Cesarea” che, richiamandosi alla vocazione marinara della città, da domani venerdì 5 luglio e fino a fine settembre accoglierà cittadini e turisti sotto una coreografica galleria di vele bianche.

Dopo gli “ombrellini colorati” dello scorso anno, che hanno animato la zona di via Cesarea durante il periodo primaverile/estivo, il CIV IL GIARDINO DI CESAREA, consorzio che aderisce a Confcommercio Genova e riunisce gli esercizi commerciali della zona, ha voluto replicare autofinanziandosi per accogliere con allegria chi voglia godersi lo shopping o ristorarsi nei numerosi locali della via.

«Ringraziamo il CIV Il Giardino di Cesarea – commenta l’assessore al Turismo e Commercio Paola Bordilli – perché ogni anno, creando iniziative e manifestazioni innovative per attirare l’interesse e far vivere la via e il tessuto economico della zona, ci aiuta a rispondere alle esigenze di attrattività e animazione territoriale. Le vele bianche saranno un suggestivo benvenuto anche per i visitatori, a fine settembre, del 59° Salone Nautico».