Vesima, le strisce pedonali puntano dritte sul guard rail

Genova. Quando una foto dice più di mille parole. A scattarla Enrico Testino. Soggetto: strisce pedonali sul lungomare con bagnante. Ma c’è un piccolo particolare, nemmeno troppo piccolo a dire il vero: le strisce puntano dritte sul guard rail costringendo l’eventuale ligio cittadino che le attraversa a uno scavalcamento non proprio pratico.

L’autore della foto ci scherza anche su con un post: “La sfiducia nelle Istituzioni :)

(Vesima) Estremizzando un po’, ma solo un po’. Non é difficile capire, per un italiano, che é dannoso fidarsi delle Istituzioni e Autorità varie. Non é neanche una opzione pensabile.

Un buon genitore educa il figlio al relativismo e al sano sospetto. Metti che in un momento di distrazione uno si fida della segnaletica orizzontale… :)”

La foto è stata scattata oggi sul lungomare di Vesima