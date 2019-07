Vende crack e cocaina a uno studente: pusher in manette

Genova. Stava vendendo una dose di crack e una di cocaina a uno studente peruviano di 23 anni, ma è stato notato dai carabinieri ed è finito in manette. Protagonista un un senegalese di 43 anni. E’ successo ieri in via Pré.

Lo studente, residente a Genova, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore.

L’arresto è stato fatto dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Genova Centro.

“

Potrebbe interessarti: http://www.genovatoday.it/cronaca/arrestato-pusher-studente-via-pre.html

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Genova-Today/113510678752010