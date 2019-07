Uso dello smartphone mentre si guida, task force della polizia a Genova per tutta la settimana

Genova. Distrazione alla guida: la polizia stradale di Genova, con le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Genova, annuncia che tra il 16 e il 20 luglio verranno effettuati servizi straordinari di prevenzione. Il servizio sarà svolto sia nell’ambito della grande viabilità, sia nei centri urbani con pattuglie anche motomontate sia con colori di istituto sia di serie (cioè in borghese). L’obiettivo è prevenire, ma anche contrastare, i comportamenti scorretti legati alla distrazione alla guida.

Fonti Istat riportano come negli ultimi anni la principale causa di incidenti stradali sia riconducibile proprio alla distrazione (in circa 40,8% dei casi su base nazionale insieme alla velocità elevata e al mancato rispetto delle precedenze), fenomeno purtroppo in crescita e legato allo scorretto utilizzo delle moderne tecnologie.

In particolare l’utilizzo di smartphone e altri dispositivi elettronici mentre si guida impediscono agli utenti della strada di prestare la dovuta attenzione necessaria a evitare i rischi e le insidie legate alla circolazione stradale e allo stesso tempo di non costituire un pericolo per gli altri.

Giro di vite dunque, nei confronti dei cosiddetti “multitasking”.

Quando si ha in mano il volante c’è chi parla al telefono, invia sms, manda messaggi vocali, controlla le mail, e in generale compie svariate altre attività che mettono costantemente a rischio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.

Il codice della strada all’art.169 prevede in via generale che il conducente debba avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida e nello specifico l’art.173 vieta l’uso di apparecchi radiotelefonici a meno che non si utilizzi il sistema vivavoce che consente di impegnare le mani solo per la guida e/o auricolare con un solo diffusore.