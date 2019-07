UnManifestoperGenova, prorogata la scadenza del concorso

Genova. Prorogata la scadenza per iscriversi al contest di comunicazione creativa #UnManifestoperGenova. Il termine per partecipare è il 9 agosto 2019. Raccolti già oltre cinquanta lavori da tutta Italia.

Il contest richiede di realizzare un manifesto su formato 50×70 cm che esprima in totale libertà di tratto e di pensiero le idee, i concetti, i sentimenti per Genova e per la Liguria anche alla luce della rinascita dopo il crollo di Ponte Morandi dello scorso 14 agosto.

La tecnica è libera: disegno, computer grafica, pittura, collage, tecniche miste.

Le opere saranno messe in mostra a Genova a partire da ottobre 2019. Verranno esposti gli elaborati originali di coloro i quali utilizzeranno tecniche tradizionali e la stampa di quanti utilizzeranno la computer grafica.

Un’asta benefica in busta chiusa che terminerà nel mese di novembre 2019 permetterà l’acquisto degli originali esposti. Il ricavato sarà devoluto a un soggetto non profit scelto dal Comune di Genova.

Termine ultimo per partecipare al contest: entro le ore 18.00 di venerdì 9 agosto 2019. Tutte le informazioni qui.