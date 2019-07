Università, secondo l’agenzia “The” la qualità dell’insegnamento a Genova è alta

Genova. Secondo l’agenzia THE – Times Higher Education, l’Università di Genova è tra il 126° e il 150° posto nella classifica dei circa 4.000 atenei europei con la migliore qualità complessiva dell’insegnamento. E’ il dato emerso dalla pubblicazione della seconda edizione dell’Europe Teaching Rankings dell’agenzia.

Il ranking ambisce a valutare la qualità dell’insegnamento: circa il 30% del punteggio è determinato dal risultato di un questionario compilato dagli studenti delle università, invitati a far ciò proprio da THE.

La parte restante del punteggio è fissata invece in base a indicatori volti a stimare la qualità delle risorse messe a disposizione degli studenti (in termini di numero di professori, produttività scientifica, servizi), l’ambiente di studio (in termini di internazionalità e bilancio di genere), la reputazione internazionale e i risultati conseguiti dagli studenti stessi. L’ateneo genovese è stato inserito nella lista delle 258 università ritenute migliori in 18 nazioni.