Ubriaco dà in escandescenze a bordo dell’auto della polizia e negli uffici della Questura, arrestato

Genova. Ha dato in escandescenze persino a bordo dell’auto della polizia e anche una volta portato in questura. Era visibilmente ubriaco. Un nigeriano di 38 anni, regolare sul territorio nazionale, con precedenti per rissa, è stato denunciato per oltraggio, resistenza, minacce, rifiuto di generalità.

Ieri pomeriggio alle 16,45 agenti del reparto sicurezza urbana e del primo distretto della polizia locale genovese hanno fermato tre persone in palese stato di ubriachezza in piazza della Lepre, dopo una segnalazione per rissa. I tre, tutti nigeriani, hanno avuto comportamenti e conseguenze diverse. Mentre due dei fermati hanno collaborato con gli agenti e fornito le proprie generalità, ritirando la contravvenzione per ubriachezza manifesta, il terzo, dopo aver rifiutato di fornire le generalità e aver minacciato gli agenti, è stato accompagnato in questura per la identificazione su un veicolo messo a disposizione dalla polizia di Stato.

Tratto in arresto e tradotto nel carcere di Marassi è comparso questa mattina davanti all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la permanenza in carcere dell’uomo fino al processo, fissato per il prossimo mese di novembre.