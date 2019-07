Turisti balneari e imbarchi dei traghetti: mattinata d’inferno sulla rete autostradale ligure

Genova. E’ stata una mattinata molto calda quella di oggi sulla rete autostradale della Liguria per i molti turisti che dalle regioni del nord si sono diretti verso le riviere e le località balneari.

Si sono registrate code su A26, A6, A12 e A10 in direzione sud e Genova. Code anche per l’accesso al porto del capoluogo ligure dove nel primo mattino si sono svolti i primi imbarchi.

Non si escludono code anche nel pomeriggio e in serata, per la stessa ragione, mentre nella giornata di domenica si prevedono rallentamenti e traffico intenso sulle direttrici opposte.