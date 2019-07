Turismo, convegno Cgil sul valore del lavoro stagionale

Genova. Martedì 9 luglio 2019 alle ore 9,30 presso la Sala Negro della Cgil di Via San Giovanni d’Acri 6 a Genova, si terrà l’incontro dal titolo “Lavoro stagionale: riconoscere il valore del lavoro”.

All’appuntamento parteciperanno i delegati sindacali Filcams dell’area metropolitana che interverranno illustrando le condizioni di lavoro del settore: i continui tentativi di ridurre i costi, in particolare quelli per i dipendenti, infatti, impattano pesantemente sulle condizioni di lavoro. Ecco perché la Filcams Cgil partecipa alla campagna di informazione e sensibilizzazione nazionale #BackStage, il lavoro che non vedi vale.

La campagna prevede la presenza della Filcams nei luoghi turistici di tutta Italia, quindi anche a Genova e nel Tigullio, attraverso azioni dirette di volantinaggio e non solo. Un vero e proprio “sindacato di strada” al servizio di questa tipologia di lavoratori che ha lo scopo di informare, mettere in evidenza e valorizzare l’impegno e la professionalità di chi lavora dietro le quinte, richiamando l’attenzione anche dei viaggiatori sull’importanza di tutto quello che non vedono.