Trofeo Panarello – Torneo del mare: la Sportiva Sturla e la pallanuoto giovanile

Genova. Nello scorso weekend, con le premiazioni svolte sulla terrazza della Sportiva Sturla, si è conclusa la sedicesima edizione del Trofeo Panarello – Torneo del Mare. In una giornata di sole e mare appena mosso, le categorie Under 14 e Under 19 hanno concluso i loro rispettivi tornei nello specchio d’acqua antistante lo chalet della Sportiva.

É stata una giornata all’insegna della pallanuoto giovanile, che si va aggiungere alla fase di qualificazione disputata venerdi 5 luglio sempre nel campo in mare e alle quattro giornate dedicate alla categoria Under 12, disputate invece alla piscina dei Bagni Italia. A fine giornata la premiazione di tutti i tornei, con la presenza dello sponsor Panarello nella persona del dottor Carlo Bindella e della dottoressa Chiara Carrara e di due ospiti d’eccezione quali, il vice presidente della Federazione italiana nuoto (FIN) Lorenzo Ravina e il presidente del Comitato regionale ligure della FIN Silvio Todiere, entrambi premiati con una targa della Cassa di risparmio di Genova.

Tanti i complimenti ricevuti dalla Sportiva Sturla da questi graditi ospiti che hanno sottolineato come la Sportiva Sturla sia una realtà importante per la pallanuoto giovanile a Genova e in Liguria, ma soprattutto unica nel dedicare tempo e risorse nell’organizzare tornei giovanili in mare, permettendo a molti ragazzi di divertirsi con lo sport che più amano.

L’auspicio della Sportiva Sturla, a nome del suo presidente Giorgio Conte e del direttore sportivo Federico Dodero, è quello che si possa collaborare con altre società, in modo da poter creare un circuito ligure da disputarsi in campi in mare, per non dimenticare le radici di questo bellissimo sport.

Ecco le classifiche finali dei tornei.

Categoria Under 14

1° Classificata: SC Quinto (Mister Marco Trucco)

2° Classificata: Andrea Doria (Mister Piero Bruzzone)

3° Classificata: Crocera Stadium (Mister Vittorio Dorigo)

4° Classificata: Anpi 2000 (Mister Vittorio Usai)

5° Classificata: Sportiva Sturla (Mister Matteo Greco)

6° Classificata: RN Arenzano (Mister Federico Vallarino)

Miglior Marcatore: Mattia Bini (Anpi Molassana)

Miglior Portiere: Andrea Sacco (SC Quinto)

Categoria Under 19

1° Classificata: Andrea Doria (Mister Andrea Sanguineti)

2° Classificata: RN Arenzano (Mister Alex Damonte)

3° Classificata: Sportiva Sturla (Mister Gianni Uras)

4° Classificata: Crocera Stadium (Mister Aurelio Amorevole)

5° Classificata: Anpi 2000 (Mister Fabio Porcile)

6° Classificata: Albaro Nervi (Mister Valerio Pennisi)

Miglior Marcatore: Samuele Figini (Crocera Stadium)

Miglior Portiere: Alberto Di Donna (Andrea Doria)

Categoria Under 12 (Torneo Bagni Italia)

1° Classificata: RN Sori (Mister Emanuele Rezzano)

2° Classificata: RN Andrea Doria (Mister Raffaele Molinelli)

3° Classificata: SC Quinto (Mister Francesco Di Lorenzo)

4° Classificata: Sportiva Sturla (Mister Berlingeri, Pintabona)

5° Classificata: US Locatelli (Mister Michele Giorgetti)

6° Classificata: RN Arenzano (Mister Roberto Calcagno)

7° Classificata: Crocera Stadium (Mister Bruno Congiu)

8° Classificata: Aragno Rivarolesi (Mister Lorenzo Tondina )

Miglior Marcatore: Pietro Guglielmi (US Locatelli)

Miglior Portiere: Jacopo Smiraglia (Sportiva Sturla)