Trionfo azzurro, Pietro Figlioli: “Abbiamo eseguito alla perfezione le indicazioni del mister”

Recco. Al termine della vittoriosa partita sulla Spagna, che ha portato l’Italia alla conquista del titolo mondiale 2019, parlano alcuni dei protagonisti del successo azzurro. Ecco le loro parole, riportate dalla Federnuoto.

Le parole del presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli: “La squadra è stata allenata e preparata alla perfezione. Sono arrivati alla partita di oggi in condizioni perfette ed hanno dominato la Spagna che era data per favorita dai pronostici. Complimenti a loro e a tutte le società che seguono tutto l’anno questi meravigliosi ragazzi. Questo successo dimostra, ancora una volta, che il sistema federale funziona. I nostri tecnici sono i migliori al mondo, sono i più richiesti e i più esperti: di questo siamo orgogliosi. Dobbiamo andare avanti così, consapevoli che è sempre più difficile”. Al termine del match Italia-Spagna il presidente della Federazione Italiana Nuoto ha ricevuto la telefonata del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che si è congratulato per la vittoria del Settebello.

Il commento del commissario tecnico Alessandro Campagna: “La partita perfetta, in una giornata perfetta, nella finale di un Mondiale. Oggi sono venuti fuori il nostro gioco, la nostra personalità e il nostro orgoglio. I ragazzi sono stati perfetti, eccezionali. Siamo cresciuti alla distanza in questo campionato del mondo: all’inizio non stavamo benissimo. Nella sofferenza siamo venuti fuori alla grande. Il prossimo anno ci sarà ancora più tensione, un Olimpiade è sempre differente: questo è stato un test. Voglio ringraziare anche tutto il mio staff, determinante sempre. Un ringraziamento particolare al presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli che sa alla perfezione come gestire i settori agonistici”.

Il commento del capitano Pietro Figlioli: “Siamo entrati in acqua con la testa libera, in riscaldamento ci sentivamo tutti bene. Il gol (quello del 3-2) mi ha caricato ancora di più ed è stata una grande cavalcata. Oggi abbiamo eseguito alla perfezione le indicazioni del mister. Non abbiamo concesso spazi agli spagnoli, perché siamo rimasti sempre concentrati sull’obiettivo. Questo gruppo è molto unito, sa soffrire e uscire dalle difficoltà. Il prossimo anno ci aspettano le Olimpiadi, un altro grande momento. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ovviamente ai miei compagni, anche a quelli rimasti a casa, e a tutti gli italiani che spero si innamorino ancora di più di questo sport”.

Il commento di Gonzalo Óscar Echenique Saglietti: “Incontrare la Spagna è per ormai un’abitudine; batterla è molto bello. Siamo arrivati meglio di loro in finale, con più fame e voglia di vincere. Che differenza c’è tra me e Messi? Io ho vinto un campionato del mondo. Dopo l’espulsione nella prima partita, sono cresciuto fisicamente e psicologicamente. In finale siamo stati strepitosi assolutamente”.

Il commento di Matteo Aicardi: “Voglio ringraziare tutte le società italiane che hanno dato la possibilità a tutti i giocatori di arrivare in condizione perfette ai Mondiali. Noi poi ci abbiamo messo del nostro. È una vittoria meravigliosa dopo tante sofferenze”.

Il tweet del presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Il Settebello torna sul tetto del mondo dopo otto anni. Un altro oro che impreziosisce il medagliere azzurro ai Mondiali di Gwangju2019 dopo i trionfi di Simona Quadarella, Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini. Grandi ragazzi, grande Italia”.