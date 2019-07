Tre arrivi in difesa per la Virtus Entella

Non vuole farsi trovare impreparata per il suo pronto rientro in Serie B la Virtus Entella che in pochi giorni ha già messo a segno tre colpi, tutti in difesa, con tre giovani molto interessanti che giungono alla corte del patron Gozzi. In poche ore il sito ufficiale ha annunciato l’arrivo di Federico Valietti, Leonardo Sernicola e Mauro Coppolaro.

Per Valietti e Sernicola si tratta di prestiti rispettivamente dal Genoa e dal Sassuolo. Il primo è un classe ‘99 cresciuto nell’Inter che lo scorso anno ha giocato nel Crotone. Leonardo Sernicola, invece nonostante i soli 21 anni, si contano esperienze nel Matera e nella Ternana. Arriva a titolo definitivo invece Mauro Coppolaro, acquistato dall’Udinese dopo le esperienze a Venezia e Brescia.

In uscita un altro giovane invece, Leonardo Di Cosmo che è stato ceduto in prestito alla Virtus Francavilla