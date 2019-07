Trasporto pubblico, approvato in Regione ordine del giorno del Pd per tariffe agevolate per gli studenti

Genova. È stato approvato questa mattina in consiglio regionale l’ordine del giorno del Gruppo del Pd, primo firmatario il consigliere Luca Garibaldi, per l’introduzione di tariffe agevolate per il trasporto pubblico degli studenti di ogni ordine e grado.

Un passaggio importante, che punta a favorire la mobilità sostenibile, stimolando l’utilizzo del mezzo pubblico. “Con questo odg – spiega il consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi – chiediamo alla Giunta di attivarsi, sentita la Commissione consiliare competente, per introdurre ulteriori agevolazioni tariffarie rispetto a quelle attuali, in modo da ridurre il costo degli abbonamenti degli studenti liguri, seguendo una serie di criteri come Isee e disagio sociale. Un aiuto importante alle famiglie in un momento storico difficile”.

Secondo il capogruppo del Pd ligure Giovanni Lunardon “se vogliamo aiutare la mobilità dei giovani non basta l’esenzione del bollo del motorino per i diciassettenni, ma serve una misura più strutturale, che abbia a che fare con il trasporto pubblico. E il nostro ordine del giorno va proprio in questo senso, visto che chiede esenzioni o riduzioni tariffarie per gli studenti pendolari che sottoscrivono un abbonamento. Il via libera a iniziare una discussione in Commissione è un piccolo passo che giudichiamo positivo”.