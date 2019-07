Genova. Erano cinque convogli scortati da otto pattuglie della polizia locale e quattro macchine di supporto tecnico. Si sono mossi tra le 23 e le due del mattino, circa, dalla banchina Ansaldo, in porto, fino al cantiere est del nuovo Ponte Per Genova, in via Lorenzi, vicino a corso Perrone.

Eccolo, in movimento, il trasporto dei conci in acciaio, larghi 10,5 metri, realizzati negli stabilimenti Fincantieri di Castellammare di Stabia e che costituiranno parte dell’impalcato.

di 10 Galleria fotografica I primo pezzi del nuovo ponte sul Polcevera









L’asse di movimento, che sarà ripetuto in occasione dei prossimi scarichi, è stato Via della Superba – via Tea Benedetti – via Renata Bianchi – via Perini – corso Perrone.

I conci in acciaio sono forgiati a partire da lamiere piane, sulle quali si eseguono lavori di taglio, di saldatura e di modellatura, così da ottenere la forma finale che viene successivamente trasportata nel cantiere

Ogni pezzo è stato sottoposto a un ciclo di protezione ad altissima durabilità e ha superato tutti i test qualitativi e artistici prima dell’imbarco.

Nell’area di “pre-assiemaggio” allestita in cantiere, verrà montato l’impalcato, attraverso lavori di saldatura e bullonatura. Completate le attività di “assiemaggio”, ogni elemento viene varato in quota nella posizione finale. Una volta che questi sono in quota, vengono effettuati gli ultimi collegamenti.