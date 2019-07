Ecco la situazione meteo sulla liguria secondo Limet: un’estesa perturbazione atlantica ha fatto irruzione col suo carico di aria fresca nel Mediterraneo, determinando un severo guasto delle condizioni meteorologiche su tutto il nord-Italia. Piogge e temporali di forte intensità impegneranno la Liguria tra la notte di ieri e la mattinata di oggi, con annesso, marcato calo delle temperature. All’inizio della prossima settimana attesa l’espansione dell’alta pressione delle Azzorre, con tempo in deciso miglioramento e temperature in graduale ripresa.

Previsioni valide per: domenica 28 luglio 2019

Avvisi: Intensi temporali grandinigeni attesi tra la tarda serata odierna e domani mattina su buona parte del territorio regionale. Non si esclude l’insorgenza di locali situazioni di stress idraulico/idrogeologico. Attenzione alle improvvise, forti raffiche di vento e alle condizioni del mare sul quadrante orientale e a largo.

Cielo e Fenomeni: Rapido inasprimento delle condizioni meteo già nella tarda serata odierna, con la formazione dei primi nuclei temporaleschi sul ponente regionale, in graduale estensione verso levante nel corso della notte. Si tratterà di fenomeni piuttosto mobili, ma intensi, con precipitazioni anche a carattere grandinigeno. Attese cumulate localmente importanti tra savonese e genovese, dove non è esclusa l’insorgenza di locali situazioni di stress idraulico/idrogeologico.

Seguirà una breve pausa prima di una nuova riorganizzazione dell’attività temporalesca in mattinata, che coinvolgerà in particolar modo il settore centro-orientale (savonese di levante e genovese). Nel pomeriggio attesa una generale attenuazione dei fenomeni lungo le coste (prime schiarite sull’estremo ponente) e una progressiva migrazione dell’instabilità nelle aree interne, specie sull’appennino centro-orientale, dove si attarderanno dei rovesci. Condizioni in deciso miglioramento sul fare della sera, con l’avanzamento delle schiarite da ponente verso levante.

Venti: Tra la notte e il primo mattino moderati/tesi da nord sul centro-ponente, forti in mare aperto, da est/sud-est, invece, sul medio ed estremo levante. Ruoteranno da nord/nord-ovest ovunque nel corso della mattinata. Nel pomeriggio correnti in rotazione a sud-ovest, con rinforzi nella zona di Capo Corso.

Mari: Generalmente mossi sul centro-ponente, molto mossi a levante e a largo per onda lunga da sud-ovest. Atteso picco d’onda di 2.5 m a nord di Capo Corso. Temperature: In deciso calo, specie durante gli episodi temporaleschi.

Previsioni valide per: lunedì 29 luglio 2019

Cielo e Fenomeni: Bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio probabili note temporalesche su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale. Fenomeni in spegnimento in serata.

Venti: Moderati da nord al mattino sul centro-ponente, deboli altrove. Ruoteranno a sud-ovest nel pomeriggio. Mari: Tra poco mossi e mossi sotto-costa, fino a molto mossi a largo.Temperature: In calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi.

Tendenza per: martedì 30 luglio 2019

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata. Consueta attività cumuli-forme nelle zone interne durante le ore centrali, con locali note temporalesche. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi. Temperature in aumento, su valori normali per il periodo.