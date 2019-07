Teatro Carlo Felice, biglietteria aperta in via eccezionale anche il 6 e 7 agosto

Genova. La biglietteria del Teatro Carlo Felice, la cui chiusura era stata inizialmente prevista per sabato 3 agosto, resterà aperta in via del tutto eccezionale anche martedì 6 e mercoledì 7 agosto, con orario continuato dalle 11 alle 17, per far fronte alle numerose e crescenti richieste di abbonamenti per la Stagione 2019/20, sia lirica che sinfonica.

E per chi si abbona entro il 7 agosto, fa sapere il teatro, i prezzi sono eccezionalmente vantaggiosi.

Questo successo, che sta convincendo gli appassionati e attirando pubblico nuovo, è dovuto in primo luogo alla programmazione: 11 allestimenti tra opera, musical e balletto che si succedono a ritmo serrato, perfettamente equilibrati tra grandi titoli popolari amatissimi dal pubblico e capolavori che al Teatro Carlo Felice non si vedevano da tempo. E, per quanto riguarda la sinfonica, un cartellone tra i più trascinanti, originali e al tempo stesso raffinati degli ultimi anni.