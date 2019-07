Teatro Carlo Felice, approvato il bilancio: è in utile per il terzo anno consecutivo

Genova. Il consiglio di indirizzo della fondazione Teatro Carlo Felice ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018.

Per il terzo anno consecutivo il bilancio chiude in utile economico per €. 2.183.954 registrando €. 21.469.025 di ricavi, con un incremento del 3% rispetto all’esercizio precedente, ed €. 21.461.355 di costi con un incremento dell’1% rispetto all’esercizio precedente.

Dopo anni, questo risultato è dovuto non solo a partite straordinarie ma prima di tutto grazie al rapporto ricavi/costi che registra un dato positivo per €. 7.670,00 (MOL).

Va ricordato che nel periodo 2014/2017 il rapporto ricavi/costi ha sempre registrato un dato negativo, per €. 6.620.000 nel 2014, per €. 6.080.000 nel 2015, per €. 3.641.000 nel 2016 e per €. 288.025 nel 2017.

Il Consiglio di Indirizzo, ha inoltre approvato la Stagione Artistica 2019/2020 che sarà presentata il 15 luglio 2019.