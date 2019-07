Genova. Chi lo avrebbe mai detto? È questo che avranno pensato in molti, vedendo i risultati di una sorprendente Genova Beach Soccer.

Dopo lo storico decimo posto in Coppa Italia, Chicco Ragni e i suoi ragazzi si piazzano al quarto posto in campionato nella Poule Promozione, lasciandosi alle spalle squadre di grande esperienza come Milano, Cagliari, Romagna e Licata. Un traguardo arrivato anche grazie all’allestimento della beach arena di Busalla, sede degli allenamenti di Giovinazzo e compagni, fattore importante per poter competere con squadre maggiormente attrezzate nel panorama beach.

La fine della stagione è anche il momento perfetto per i bilanci e Genova, da questo punto di vista, ha davvero di che andare orgogliosa. Esce da questo campionato consapevole di aver fatto un grande passo avanti e che, nel 2020, si potrà migliorare ancora, magari con il sogno di ottenere una beach arena permanente in città.

Dopo la festa salvezza in quel di Lignano Sabbiadoro, la tappa di San Benedetto porta in dote “solo” 3 punti alla GBS ma gli ultimi tre match della stagione l’hanno vista incrociare squadre davvero ben organizzate e con roster di qualità.

Venerdì, esordio con sconfitta contro Sicilia, poi vincitrice della Poule Promozione: 6-3 il risultato finale, partita giocata davvero bene dai biancorossi, però la classe di gente come Duarte, Juninho e Piu, soprattutto nel terzo tempo, ha rotto gli equilibri.

Nel match di sabato invece grande vittoria contro Cagliari per 8-7. Oliviero Cammaroto e Grosso siglano una doppietta a testa, Brunelli e Napello chiudono un match giocato sotto il diluvio.

Nell’ultimo impegno della domenica, sconfitta netta contro la forte Vastese guidata da mister Sabalino, uno dei migliori coach del panorama beach. La rete della bandiera di Grosso per il definitivo 4-1 scrive la parola fine su una stagione esaltante, divertente ma che soprattutto ripaga dei tanti sacrifici messi in campo.