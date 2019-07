Sturla, la Casa del Soldato torna al Demanio. La votazione in Consiglio comunale

Genova. La Casa del Soldato torna nelle disponibilità del Demanio, che ne farà una nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Termina così il sogno di alcune associazioni del quartiere di adibire quegli spazi in una casa di quartiere, nonostante i progetti di valorizzazioni ‘costruiti’ in questi anni.

L’ultimo atto arriva in Sala Rossa, durante il consiglio comunale: trova il voto favorevole dell’aula, infatti, la deliberazione che decide la retrocessione al Demanio della struttura, passata al Comune di Genova nel 2017, all’interno del “federalismo demaniale”.

La delibera è stata votata favorevolmente da tutti i consiglieri, con l’astensione del Partito Democratico, la cui capogruppo Lodi si è detta comunque preoccupata dal rischio che, accantonati i progetti sviluppati in una serie di incontri pubblici negli anni scorsi, il bene rimanga nel degrado, in attesa dell’arrivo, favorevolmente accolto, dai Vigili del Fuoco, e che i cittadini non abbiano una sorta di contropartita per le necessità associative del quartiere stesso.

Per l’insediamento della caserma dei pompieri, di cui sono ancora incerti i dettagli di una logistica complessa legata ad una struttura complessa e vincolata, al momento non sono note le tempistiche.