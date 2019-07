Street Art, l’esperienza del festival Fame in scena a palazzo De Franchi

Genova. FAME (“bisogno molesto di mangiare, carestia, grande desiderio”) è il titolo dell’evento rivoluzionario che dal 2008 al 2012 ha portato nella cittadina pugliese di Grottaglie i più grandi street artist del mondo: grazie al festival, nato dalla passione di Angelo Milano in un momento in cui la street art non era ancora stata sdoganata, le mura dei Grottaglie si coloravano di graffiti e la cittadina ne usciva completamente reinventata. La storia di quel progetto è raccontata in un docufilm che si intitola, appunto “Fame”, è sarà proiettato questa domenica 14 luglio a palazzo De Franchi, in piazza della Posta vecchia, nel centro storico.

“Il Festival era nato come reazione alla noia, come provocazione, come esperimento di forza comunicativa, come gesto collettivo, ma prima di tutto come sfida e come necessità intima di divertirsi sempre e comunque, di essere imprevedibili nelle proprie continue trovate, e sempre ostinatamente entusiasti. Ed è proprio questo il punto che non poteva venire meno: essere imprevedibili e sempre entusiasti, come imprevedibile nelle sue continue trovate è il film documentario, co-diretto da Giacomo Abbruzzese, in cui lo stesso Angelo Milano si racconta in prima persona portando sullo schermo un diario di quell’esperienza irripetibile lunga le cinque edizioni dell’illegalissimo Fame Festival, in cui si sono date appuntamento in Puglia le migliori mani – brasiliane, inglesi, statunitensi, francesi – armate di impalcature, rulli e migliaia di bombolette”. (Marco Romagna)

Prima e dopo la proiezione, il live di Trónco (Ghiglione/Bacher/Rolando/Cedolin) con visuals by utuququ, poi l’incontro con Angelo Milano, creatore del festival Fame (moderatore: Cesare Bignotti) e a seguire, dj set Useless Idea.

INGRESSO con consumazione 10 euro.

Orario: domenica dalle ore 18:30 alle 22:00

Palazzo De Franchi

Piazza Della Posta Vecchia, 2, 16123 Genova