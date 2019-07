Sporting Quinto: arriva Giorgetti. Il ragazzo che viene dal Nord

Salutato Francesco Brambilla in partenza per Milano, lo Sporting Club Quinto non resta a guardare ed anzi ha provveduto a sostituire l’ex numero 5 biancorosso con un profilo di esperienza ed affidabilità. Otto campionati italiani, sette Coppa Italia, quattro Eurolega, quattro Supercoppa Len, una Lega Adriatica. Ancora: oro ai Mondiali di Shanghai nel 2011 e argento alle Olimpiadi di Londra 2012, 127 presenze con la calottina della Nazionale. E’ il profilo di Alex Giorgetti, attaccante classe 1987, che da oggi è a tutti gli effetti un giocatore dell’Iren Genova Quinto: arriva dal Waspo Hannover, per lui un’intesa sulla base di due stagioni.

“Sono molto contento di sposare questo interessante progetto, – dice Giorgetti- non vedo l’ora di conoscere l’ambiente e di vedere sino a che punto possiamo arrivare strada facendo. Per me è stata anche una scelta di vita, perché si tratta di una soluzione che mi consente di avvicinarmi a casa. So già che il mio compito sarà fra le altre cose quello di trascinare il gruppo a superare i propri limiti ma soprattutto di far crescere i giovani sia dal punto umano che sportivo perché loro saranno il futuro di questa società: trovo che sia molto stimolante. Serviranno sacrifici e perseveranza per fare una bella stagione“.

“Giorgetti è il giocatore che può cambiare le sorti di una partita – è il commento del direttore sportivo biancorosso Lorenzo Marino – Talento, costanza e determinazione. Porta con sé esperienza internazionale di altissimo livello. Ha vinto tutto a livello di club con la squadra più forte al mondo che è la Pro Recco e ha fatto grande il settebello di Campagna con un oro mondiale e un argento olimpico. Il nostro obiettivo è continuare a crescere. Il suo, quello di fare parte di questo progetto ambizioso che fa dell’Iren Genova Quinto la squadra genovese della massima serie. Faremo di tutto per mettere Alex e tutta la squadra nelle migliori condizioni possibili per esprirsi al meglio e fare un grande stagione“.