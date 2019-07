Spiaggia e ombrellone? No grazie. Noleggio barche in Liguria, i posti da non perdere

Sono tanti i turisti, italiani e stranieri, che ogni anno si innamorano della Liguria, una delle regioni più suggestive e caratteristiche del nostro Paese. Come non essere d’accordo con loro, paesaggi mozzafiato con le acque cristalline color pastello che si scontrano con la verde vegetazione dei monti che scendono a strapiombo. Il clima su queste sponde del Mar Ligure è tipicamente mediterraneo, che rende la stagione estiva molto lunga e soleggiata. Se vi abbiamo convinto a trascorrere qui le vostro prossime vacanze, aspettate un attimo prima di prenotare albergo e ombrellone in spiaggia. E se adesso vi proponessimo una vacanza in Liguria da una prospettiva diversa? Provate a immaginare come sarebbe la costa vista da lontana, sulla vostra barca. Un’esperienza unica per una vacanza ancora più indimenticabile.

Per prima cosa noleggiamo una barca

Ovviamente prima di organizzare il nostro tour dobbiamo procurarci una barca. Diciamo subito come siano numerose le agenzie che offrono il servizio di noleggio barche Liguria. Tanto dipende chiaramente dalla vostra disponibilità economica. Yacht di venti metri, con 4 cabine e skipper incluso possono anche costare 2000 euro al giorno. Ma non è il nostro caso. Le proposte di noleggio di piccole barche a motore tra i 5 e i 10 metri, con una o più cabine, non mancano. In questi casi giriamo intorno a poche centinaia di euro al giorno. In un gruppo di amici, si può considerare l’ipotesi di un fine settimana alternativo. Se non siete esperti, considerate l’ipotesi di richiedere tra i servizi, l’assistenza di un capitano esperto.

I migliori itinerari

Cinque terre

Partiamo con uno dei tour più ambiti e gettonati da ogni turista, un giro alla scoperta delle Cinque Terre. La fama della bellezza di questi luoghi ne anticipa i paesaggi. Siamo difronte ad uno dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Per ammirare questa variopinta zona della costa ligure, vi consigliamo di partire dal Porto Antico di Genova. Da qui arriverete fino al Golfo dei Poeti di La Spezia. Ma nel frattempo potrete visitare i tipici paesini affacciati sulla costa, tra cui, Monterosso, Manarola, Riomaggiore e Vernazza. Prendetevela con calma, fermatevi tra queste casette colorate e provate i ristoranti che offrono la cucina tipica di pesce e rilassatevi con un bagno in queste splendide acque.

Portofino

Una delle mete preferite per gli amanti del mare. Partendo da Genova troverete paesaggi incredibili, tra i pittoreschi paesini della Costa del Tigullio. La costa che vi accompagnerà lungo questa breve gita in barca è rocciosa e frastagliata, ricca di spiagge e suggestive calette. Un’ottima occasione per fermarvi e rilassarvi lontano dalle spiagge e dalle località turistiche più affollate. Una tappa tra le vie della città di Portofino è d’obbligo. Un luogo dai colori meravigliosi. Da un lato il blu intenso del mare, dall’altro il verde delle colline che si alzano dietro la cittadina costiera. Prendetevi il tempo per una breve passeggiata. Sulla sinistra del porto dove ormeggerete la vostra barca, noterete una stradina che porta ad uno sperone di roccia dove sorge una chiesa. Da questo ambito punto panoramico potrete ammirare l’intero paese dall’alto e uno scorcio sul mare aperto. Un interessante meta turistica della zona, a pochi minuti di barca, è il Cristo degli Abissi. Una statua bronzea posta sul fondale della baia di San Fruttuoso, località tra Camogli e Portofino. Una delle escursioni più famose della costa ligure è appunto un’immersione a circa 15 metri per osservare questa particolare statua di Cristo.

Non è così raro avere l’ottima compagnia dei delfini durante le vostre traversate marine. Sono infatti frequenti in queste acque. Un motivo in più per considerare l’idea di intraprendere uno di questi itinerari via mare. Dunque, cosa state aspettando? Noleggiate la barca dei vostri sogni e partite per questa avventurosa vacanza, alla scoperta delle meraviglie della costa ligure.