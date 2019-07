Sospensione servizio idrico nelle vie Fillak, Campi e Brin per un guasto. Iren: “Fate scorta d’acqua”

Genova. Una caldissima giornata senz’acqua per chi abita e lavora nelle vie Fillak, Campi e Brin.

A comunicarlo la struttura commissariale per la demolizione e ricostruzione di Ponte Morandi, che ha segnalato un guasto a una tubazione della rete idrica presso l’incrocio tra Via Fillak e via Campi, in corrispondenza di una traversa in zona di cantiere.

I tecnici Iren hanno ripristinato il servizio idrico, ma per la giornata di domani, martedì 2 luglio, sono previsti nuovi interventi per sistemare definitivamente la criticità.