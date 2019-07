Settebello in trionfo, Toti: “Siamo pronti ad accogliere e a festeggiare i nostri campioni”

Savona. L’Italia della pallanuoto torna a conquistare il titolo mondiale, battendo in finale la Spagna a Gwangju. Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, a margine dell’incontro con gli amministratori locali questa mattina a Savona, a nome della Giunta spende alcune parole in onore della Nazionale italiana: “Complimenti al Settebello. La Nazionale di pallanuoto, campione del mondo, continua a portare lustro e onore allo sport italiano. In vasca oggi tanti campioni che giocano in Liguria, una terra in cui la pallanuoto ha una tradizione unica. Invitiamo con orgoglio i nostri campioni in Regione per festeggiare lo straordinario successo”.

Alcuni giocatori sono liguri di nascita, altri lo sono di tesseramento, con il blocco della Pro Recco che costituisce l’ossatura della squadra. “La pallanuoto è uno sport ligure, un’eccellenza del nostro territorio, è una tradizione importante di molte nostre città costiere. È una notizia che riempie il cuore di gioia. È un anno abbastanza fortunato per lo sport italiano e ne siamo lieti. Siamo pronti ad accogliere e a festeggiare i nostri campioni – conclude Toti – con la consapevolezza che la Liguria sulla pallanuoto ha qualche cosa da dire, non all’Italia ma al mondo”.