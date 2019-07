Sestri Levante, venerdì 26 incontro Cgil sul lavoro stagionale e turistico

Sestri Levante. Passa domani, venerdì 26 luglio da Sestri levante in provincia di Genova, la campagna di informazione e sensibilizzazione della Filcams Cgil sul lavoro stagionale e turistico.

Domani la Filcams Cgil sarà presente per l’intera giornata a partire dalle ore 11 e sino alle ore 20 sul lungomare di Sestri Levante per informare, essere a fianco e sostenere, i lavoratori di questo settore, facendo vero e proprio sindacato di strada; allo stesso tempo, il sindacato parlerà con viaggiatori e gli utenti dei tanti servizi offerti dal nostro territorio, perché anche “il lavoro che non si vede…vale”.

E allora c’è bisogno di consapevolezza e interessamento anche per chi appunto sta nel backstage delle vacanze di milioni di turisti e ha bisogno di dignità, diritti, visibilità, contratti in regola e tutele.