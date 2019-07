Sestri Levante: in ristrutturazione la palestra della scuola media di via val di Canepa

Sestri Levante. Lavori di ristrutturazione per la palestra annessa alla scuola media di via val di Canepa. Gli interventi prevedono il rifacimento degli impianti, della pavimentazione, dei sanitari e e delle porte di entrambi gli spogliatoi. Le opere sono finanziate con fondi dell’amministrazione comunale per un importo complessivo di 30.500 euro e il termine dei lavori è previsto per la fine di luglio.

A partire dalla terza settimana di agosto, sarà poi rimossa l’attuale pavimentazione e installata al suo posto una superficie tecnica in gomma, altamente prestazionale e dello spessore di 7 mm, per un ulteriore impegno di spesa 30.200 euro.

Questa pavimentazione sarà corredata dal tracciamento del campo di pallavolo ma le caratteristiche tecniche che presenta la rendono comunque ottimale per la pratica di molte altre discipline sportive, incluse le attività a corpo libero.

“Le azioni di riqualificazione delle palestre delle scuole del territorio sono state inserite tra i punti cardine del programma di mandato – commenta il sindaco Valentina Ghio – si tratta di un obiettivo trasversale, che non coinvolge solo i lavori pubblici ma anche la gestione delle scuole cittadine, per offrire ai nostri ragazzi la possibilità usufruire di impianti moderni ed efficienti, e la visione sociale che abbiamo dello sport, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale oltre che strumento insostituibile di benessere, educazione e formazione. Oltre alla riqualificazione della palestra di via Val di Canepa abbiamo già ottenuto il finanziamento di oltre 900 mila euro per la palestra di via Lombardia, che avrà nuovi locali con servizi igienici, una nuova tribuna a norma Coni e l’adeguamento antisismico ed energetico della struttura”.

I lavori della palestra si inseriscono nell’insieme complessivo delle attività di ampliamento e miglioramento della scuola di via Val di Canepa che hanno visto, a settembre 2016, l’inaugurazione dell’intero edificio scolastico, rinnovato e ampliato, che ha dato a Sestri Levante una scuola moderna, funzionale e disegnata sulla base delle indicazioni e del confronto con corpo docente e le famiglie, ma flessibile anche rispetto a eventuali modifiche didattico – educative future. È già predisposto infatti un progetto per un ulteriore ampliamento dell’edificio, utile a creare nuovi spazi sull’attuale copertura da utilizzare per laboratori e altre attività didattiche, che verrà presentato ai prossimi bandi di finanziamento.