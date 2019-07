Sestri Levante, erba e cocaina per arrotondare. Preso l’operaio-pusher

Genova. Nel pomeriggio di ieri, a Sestri Levante i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Chiavari, durante l’espletamento di un controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un operaio di 47 anni residente in provincia de La Spezia.

L’uomo, dopo essere stato colto nel cedere 12 grammi di marijuana e uno di cocaina ad un acquirente, tentava nell’immediatezza di disfarsi di ulteriori 5 grammi di cocaina che deteneva occultati all’interno della propria autovettura.

Nella conseguente perquisizione domiciliare, i militari operanti hanno rinvenuto ulteriori 100 grammi di marijuana e uno di cocaina, nonché 4 bilancini di precisione, sottoposti a sequestro. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’A.G..