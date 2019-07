Sestri Levante, cinque nuovi arrivi: Mazzali, Chella, Batocchioni, Iurato e Capo

Sestri Levante. Inizia a prendere forma la nuova squadra del Sestri Levante, che si candida a recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza. Sono cinque i nuovi arrivi per i Corsari.

Un nuovo tesserato è il sestrino Mattia Mazzali (nella foto sopra), classe 2002. Ruolo esterno sinistro, lo scorso anno ha militato nell’Under 17 della Virtus Entella.

Un nuovo arrivo dal ricco curriculum è Gianmarco Chella, classe 1994, centrocampista. In carriera ha militato in Lega Pro con Carrarese e Pontedera mentre in Serie D ha vestito le maglie di Folgore Caratese e Tuttocuoio.

Per Emanuele Batocchioni, classe 2001, difensore, si tratta di un gradito ritorno. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria ha militato con la società rososblù nella stagione 2017/18, dove si è messo in mostra con la Juniores nazionale e nella Rappresentativa nazionale dilettanti under 18, per poi passare alla Berretti dell’Albissola.

Vestirà la casacca rossoblù anche Filippo Iurato, classe 2000, difensore, originario della zona, infatti è di Moneglia Lo scorso anno ha ben figurato nel campionato di Promozione nelle fila del Casarza Ligure.

Infine, un giocatore di esperienza: Carlo Capo, classe 1991, originario di Viareggio. Attaccante, seconda punta, lo scorso anno ha militato nella Pontremolese dove sotto la guida di mister Ruvo ha vinto il campionato di Promozione toscana girone A. Oltre ad essere un buon realizzatore ha come caratteristica principale quella di essere un uomo assist svolgendo un gran lavoro a sostegno degli altri attaccanti. Vanta numerose stagioni sia in Eccellenza che in Serie D con Viareggio, Rosignano, Pianese, Ponsacco, Acqui.

Gianmarco Chella, Emanuele Batocchioni, Filippo Iurato

Carlo Capo