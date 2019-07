Sestri, cambia proprietà l’hotel Best Western Premier Chc Airport

Genova. Fle sa, in nome per conto del fondo Fle Italia Fund 1, uno dei principali Aifm (Alternative Investment Fund Managers) europei con all’attivo più di 3 miliardi di euro in gestione, ha acquistato da Ice Real Estate srl, l’hotel Best Western Premier Chc Airport di Genova.

Ad assistere la società nella vendita il dipartimento Hospitality di Cushman & Wakefield. La struttura ricettiva si sviluppa su 6 piani fuori terra oltre a un piano seminterrato, e si compone di 115 camere di design oltre servizi quali ristorante e bar, 3 sale riunioni modulabili con capacità massima di 120 ospiti, sala fitness con Biosauna e posti auto al piano interrato.

L’operazione è stata seguita in particolare da Dario Leone, partner, head of Hospitality di Cushman & Wakefield in Italia che commenta così: “La vendita del Best Western Premier Chc Airport di Genova conferma il grande interesse da parte degli investitori verso il mercato alberghiero italiano, che prosegue il trend positivo e il proprio consolidamento tra le varie asset class immobiliari, registrando nel primo semestre del 2019 volumi di investimenti pari ad oltre 2 miliardi di euro, equivalenti al 43% dei volumi complessivi riferiti all’intero comparto immobiliare italiano. Tale transazione dimostra che, se le basi sono solide, non esistono pregiudizi nei confronti di asset alberghieri ubicati anche in mercati turistici secondari”.