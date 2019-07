Rapallo. Continua a prendere forma la rosa del Rapallo Pallanuoto. Un nuovo arrivo è quello di Ursula Gitto, che indosserà la calottina gialloblù nella prossima stagione. Ursula, classe 1993, attaccante, mancina, è una giocatrice esperta che rinforzerà un gruppo già competitivo.

Il mercato del team ligure prosegue con un importante annuncio: dal NC Milano, assieme a Gitto, arriverà Svetlana Kuzina, attaccante russa, classe 1993 che in precedenza ha militato anche tra le fila di Messina e Cosenza.

“Siamo felici di annunciare l’arrivo a Rapallo di Kuzina, altra giocatrice d’esperienza che porterà qualità all’interno di una rosa che vogliamo rendere sempre più competitiva” è il commento del presidente della Rapallo Pallanuoto, Enrico Antonucci.

L’ultimo colpo di mercato in casa Rapallo è, più che una novità, una gradita conferma. Sofia Giustini, classe 2003, attaccante, una delle giovani in assoluto più promettenti della pallanuoto italiana, esordiente in Nazionale maggiore a soli 15 anni con tanto di gol, indosserà la calottina gialloblù anche nella prossima stagione.

“Sofia è una giocatrice di grande talento e rappresenta un valore aggiunto nella rosa della prima squadra: è davvero un piacere averla ancora con noi – commentano Enrico Antonucci ed il coach Luca Antonucci -. Le auguriamo una pronta guarigione dall’infortunio alla spalla sinistra per poi essere protagonista di una stagione ad altissimi livelli e ricca di soddisfazioni”.