Serie A, tre gironi da dieci squadre: ecco le avversarie di Cus Genova e Pro Recco

Recco. La Serie A maschile, al via il prossimo 20 ottobre, assegnerà il titolo di campione d’Italia di Serie A maschile 2019/20.

Vi parteciperanno 30 squadre suddivise in tre gironi da dieci squadre ciascuno che si affronteranno tra di loro con gare di andata e ritorno fino al 26 aprile 2020.

Al termine della stagione regolare le squadre classificate al primo posto di ciascun girone (in regola con le obbligatorietà previste) andranno a comporre il Girone Play Off per determinare la squadra che si fregerà del titolo di campione d’Italia di Serie A maschile 2019/20 e le due formazioni promosse al campionato Peroni Top12 nella stagione 2020/21.

Di seguito la griglia del Girone Play Off che si svolgerà con gare di sola andata tra le squadre prime classificate dei tre gironi, in cui ogni formazione disputerà una gara in casa ed una in trasferta.

Finale 1 (10 maggio 2020)

1ª classificata Girone 1 vs 1ª classificata Girone 2 (in casa della 1ª classificata Girone 1)

Finale 2 (17 maggio 2020)

1ª classificata Girone 3 vs Perdente Finale 1 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

Finale 3 (24 maggio 2020)

1ª classificata Girone 3 vs Vincente Finale 1 (il turno casalingo in funzione del risultato della Finale 1)

La squadra prima classificata sarà dichiarata campione d’Italia di Serie A maschile 2019/20 e promossa, assieme alla seconda classificata del girone Play off, al massimo campionato italiano nella stagione sportiva 2020/21.

Le squadre decime classificate dei tre gironi al termine della regular season, retrocederanno direttamente nel campionato di Serie B nella stagione sportiva 2020/21. Per identificare la quarta retrocessa si procederà con la disputa di un Girone Play Out con gare di sola andata tra le none classificate di ogni girone, in cui ogni squadra disputerà una gara in casa ed una in trasferta.

Di seguito la griglia del Girone Play Out.

I Turno (10 maggio 2020)

9ª classificata Girone 1 vs 9ª classificata Girone 2 (in casa della 9ª classificata Girone 1)

II Turno (17 maggio 2020)

9ª classificata Girone 3 vs Vincente I Turno (il turno casalingo in funzione del risultato del I Turno)

III Turno (24 maggio 2020)

9ª classificata Girone 3 vs Perdente I Turno (il turno casalingo in funzione del risultato del I Turno)

La squadra terza classificata retrocederà in Serie B nella stagione sportiva 2020/21.

Di seguito la composizione dei tre raggruppamenti

Girone 1

Cus Genova

Pro Recco Rugby

Accademia Nazionale Ivan Francescato

I Centurioni Rugby

Rugby Parabiago

Rugby Milano

Biella Rugby Club

Cus Torino

VII Rugby Torino

Amatori Rugby Alghero

Girone 2

Verona Rugby

Valsugana Rugby Padova

Rugby Petrarca

Rugby Paese

Ruggers Tarvisium

Rugby Casale

Rugby Vicenza

Valpolicella Rugby

Amatori Rugby Badia

Rugby Udine Union FVG

Girone 3

Rugby Noceto

Romagna RFC

Pesaro Rugby

Rugby Perugia

Rugby Club I Medicei

Cavalieri Union Rugby Prato Sesto

Unione Rugby L’Aquila

Rugby Napoli Afragola

Unione Rugby Capitolina

Amatori Rugby Catania