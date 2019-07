Sentinelle in piedi, veglia tra le vie dello shopping per ricordare Vincent Lambert

Genova. Alcune persone, una ventina, hanno partecipato in via Galata, all’incrocio con via San Vincenzo, alla quindicesima veglia a Genova delle “sentinelle in piedi, per vita, famiglia e libertà”.

Le sentinelle hanno ricordato Vincent Lambert, quarantaduenne tetraplegico, morto all’ospedale di Reims, dopo 10 anni di stato vegetativo.

«Come nella Germania nazista, anche nell’Europa neo-liberista del 2019 chi è considerato mproduttivo non ha diritto ad esistere», ha detto il portavoce nel discorso iniziale. «A seguito dell’uccisione in Svizzera di Dj Fabo, la corte costituzionale ha chiesto al Parlamento – con procedura inusuale – una nuova legge per scardinare il reato di istigazione al suicidio».

Le sentinelle hanno anche ricordato il caso della diciassettene olandese, recentemente aiutata legalmente a suicidarsi in quanto depressa per essere stata stuprata da bambina.