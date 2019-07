Scontro tra auto e moto ad Albaro, grave centauro di 38 anni

Genova. Un motociclista di 38 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel quartiere di Albaro.

I due mezzi si sono scontrati, per motivi ancora da chiarire, in via Cavallotti, all’altezza del parcheggio del supermercato Basko. Ad avere la peggio il conducente della due ruote. Nessun ferito tra gli occupanti dell’autovettura.

Sul posto oltre ai soccorsi anche la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico. Il ferito è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.