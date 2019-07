Scontro Governo-Autostrade, Bucci: “Con noi Aspi sempre comportata secondo accordi”

Genova. “Autostrade sta pagando le fatture del ponte regolarmente, ogni mese. Le cose stanno andando avanti come da accordi”.

Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, rispondendo a una domanda sui timori per effetti negativi sulla città dallo scontro tra Autostrade per l’Italia e il governo.

“Per ora, con noi Autostrade si è comportata assolutamente in linea con tutti gli accordi che avevamo- ribadisce il primo cittadino- non vedo il motivo per cui non dobbiamo continuare così e lavoreremo perché non ci siano effetti negativi per Genova”.