Scippatore seriale nel centro di Genova arrestato grazie alle telecamere di sicurezza

Genova. La squadra mobile di Genova ha arrestato un ladro seriale. E’ un italiano di 33 anni, pregiudicato, fermato grazie ad un’ordine di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata, furto con strappo aggravato e furto aggravato.

L’uomo avrebbe effettuato una rapina il 3 giugno scorso in via Assarotti, uno scippo commesso il 14 giugno in via Pra e i furti dei due motoveicoli utilizzati per commettere i reati. Nel primo furto il malvivente dopo aver sottratto con destrezza il portafoglio di una donna, si era dato alla fuga a bordo di uno scooter rubato, provocando la caduta a terra della derubato, che vi si era aggrappata nel tentativo di fermarlo.

A incastrarlo le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza e il fatto che gli investigatori conoscevano sia l’uomo sia la sua tecnica di azione avendolo già arrestato un anno fa. Rintracciato in via San Luca, nel centro storico, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.