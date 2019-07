Sciolto il consiglio comunale di Zoagli, arriva il commissario prefettizio

Genova. Il Comune di Zoagli, nel golfo Paradiso, è sciolto ufficialmente. Lo ha comunicato questa mattina con una nota la prefettura di Genova. “In quel Comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio”.

Contestualmente allo scioglimento del consiglio comunale è stata nominata come commissario prefettizio Ornella Sansalone, già viceprefetto presso la prefettura di Genova.

A determinare la situazione di stallo per il comune rivierasco da una parte i problemi amministrativi e di bilancio, con uno scontro politico tra consiglieri e tecnici, dall’altra il fatto che il sindaco Franco Rocca (Forza Italia) è interdetto dallo svolgere ruoli amministrativi essendo stato condannato nell’ambito dell’inchiesta “spese pazze” legata alla sua passata attività di consigliere regionale.