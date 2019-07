Schiphol senza benzina, a terra voli da e per Amsterdam: disagi per genovesi e turisti

Genova. Gli aerei all’aeroporto internazionale olandese di Schiphol “non possono essere riforniti di carburante in questo momento”. E’ quanto ha riferito, già ieri, lo scalo olandese sul suo sito online precisando che la “Aircraft Fuel Supply, società che controlla la fornitura di carburante per aeromobili, presenta attualmente un problema tecnico” e “di conseguenza, i voli possono subire ritardi o annullamenti”.

E infatti un gruppo di genovesi e numerosi turisti sono rimasti bloccati da ieri ad Amsterdam, e altri – questa mattina – non potranno partire da Genova per la capitale olandese con il volo delle 7, che è stato annullato.

Schiphol si scusa per gli eventuali disagi causati ai viaggiatori e alle compagnie aeree. Il volo in arrivo alle 13e30 è per il momento confermato ma non è chiaro quanto ci vorrà per riproteggere i passeggeri rimasti a terra visto l’alto coefficiente di riempimento dei vettori in questo periodo.