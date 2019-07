Santo Stefano D’Aveto, incidente sul lavoro durante asfaltatura, finisce con la gamba sotto il rullo del macchinario

Santo Stefano d’Aveto. Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso con l’elicottero questa mattina a Santo Stefano d’Aveto dopo un brutto incidente sul lavoro.

Per cause ancora da accertare la gamba dell’operaio è finita sotto il rullo che serve per stendere il bitume.

Per lui una bruttissima frattura scomposta di tibia e perone. A soccorrerlo anche i militi della croce rossa di Santo Stefano d’Aveto. Fortunatamente l’uomo non era in pericolo di morte ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.