Santo Stefano d’Aveto. Lieto fine, ma solo grazie all’intervento dell’elisoccorso dei vigili del fuoco di Genova ieri pomeriggio nella zona della Rocca del Prete, nel Comune di Santo Stefano d’Aveto. Ci sono volute molte ore per salvare due alpinisti coinvolti in una rovinosa caduta sulla via denominata Indiana Jones.

Il primo di cordata, una donna italiana di circa 30 anni, per cause non note, è caduta per un’altezza di circa 20 metri, rimanendo comunque vincolata alla corda. Il compagno ha dato l’allarme, ma non era in grado di prestarle soccorso. Appena arrivati sul posto, gli elisoccorritori si sono calati lungo la parete: per primo è stato raggiunto e messo in sicurezza il ragazzo, fortunatamente illeso.

Proseguendo la discesa i vigili del fuoco hanno raggiunto la ragazza: ferita molto seriamente, è stata messa in sicurezza dall’elisoccorritore e le sono state prestate le prime cure. Una volta stabilizzata e immobilizzata, sono iniziate le difficili operazioni di recupero. Sulla sommità della parete ,nel frattempo sono arrivate più squadre di soccorritori del soccorso alpino (Emilia Romagna e Liguria), che si sono occupate di recuperare i pericolanti e gli elisoccorritori Vvf, impegnati nell’intervento. La collaborazione tra i vigili del fuoco e il soccorso alpino ha permesso di portare a termine un intervento, reso ancor più complicato dalle avverse condizioni metereologiche.

Una volta in vetta, gli alpinisti sono stati caricati all’elicottero Drago, del reparto volo vigili del fuoco di Genova e portati all’ospedale San Martino.