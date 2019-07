Santa Margherita, cade in moto all’alba, centauro ventenne gravissimo

Santa Margherita Ligure. Ha perso il controllo della moto, per cause ancora da accertare, ed è caduto in via XXV Aprile, a Santa Margherita Ligure, questa mattina poco prima delle 5.30.

Le condizioni del centauro, un ventenne, sono apparse subito gravissime. Incosciente a causa del trauma cranico, è stato soccorso dal 118 e dall’auto medica Tango 2.

È stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dalla croce bianca, dopo essere stato intubato e stabilizzato sul posto.

I carabinieri stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente.