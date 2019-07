Sanità, la denuncia della Cgil: “Al pronto soccorso del villa Scassi barelle e letto esauriti”

Genova. La Cgil attacca la Regione Liguria e l’assessore alla Sanità Sonia Viale presentando la situazione in cui versa, in queste ore, il pronto soccorso dell’ospedale villa Scassi di Sampierdarena. “L’assessore regionale non riesce a dare risposte alle domande della Funzione Pubblica Cgil”.

Secondo il sindacato, a metà mattinata, il pronto soccorso sampierdarenese vedeva posti letto e barelle a disposizione dell’utenza esauriti con gli operatori che si trovavano a svolgere il loro delicato lavoro di assistenza. Mentre scriviamo, alle 17e30, la struttura ha circa 20 persone in attesa (codici verdi o gialli), una ventina in visita e 34 in osservazione breve intensiva.

“Nel gennaio 2017 abbiamo avviato un confronto per affrontare queste situazioni che oramai, vista la loro cronicità e non possono più essere definite emergenze; oltre a una prima tranche di risorse economiche per premiare gli operatori coinvolti, nulla è stato fatto nonostante i nostri solleciti soprattutto per quanto riguarda le azioni necessarie a risolvere il problema” dicono dalla Funzione Pubblica Cgil che conferma la sua “disponibilità e vuole affrontare, insieme alle altre sigle sindacali, i temi della sanità genovese e regionale per trovare soluzioni volte a rafforzare e rilanciare i servizi”.