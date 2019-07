San Martino e il caldo, l’ospedale corre ai ripari: installati nuovi blocchi frigo

Genova. Dopo le criticità dei giorni scorsi, come preannunciato dalla direzione stessa del policlinico, il San Martino corre ai ripari per far fronte all’emergenza caldo di questi giorni.

Sono stati posati sul tetto del CBA, infatti, i primi due avanguardistici blocchi frigo che garantiranno la nuova climatizzazione, arrivati con anticipo rispetto ai tempi in Ospedale. Si tratta di apparecchiature altamente complesse e costose (circa 500.000€ l’una) che vanno a sostituirne altre in alcuni casi datate fine anni ’80.

Le sostituzioni delle apparecchiature sono in corso. Da domani, a installazione conclusa – lavori avanti anche di notte – i gruppi frigo al CBA saranno perfettamente funzionanti. E’ in arrivo il blocco frigo del Monoblocco, come da crono programma: il vecchio sarà rimosso attorno alle 17, il nuovo sarà posizionato alle 20 circa.