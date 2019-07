Sampierdarena, litiga con la moglie e aggredisce i poliziotti: arrestato

Genova. Questa notte i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Cornigliano hanno tratto in arresto un 36enne ecuadoriano, pluripregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Gli agenti si sono recati in un appartamento di corso Martinetti dove era stata segnalata una lite tra marito e moglie. Al loro arrivo l’uomo, in palese alterazione alcolica si è parato davanti alla porta per bloccare l’ingresso.

Quando gli agenti sono riusciti a entrare il 36enne ha cercato di impedire che parlassero con la moglie, si è frapposto fra lei e gli operatori, li ha insultati, spintonati e ingaggiato con loro una colluttazione che si è conclusa con il ferimento di due agenti (6 giorni di prognosi per loro) e l’arresto dell’uomo.

Anche all’interno dell’auto di servizio il 36enne ha continuato il suo comportamento violento danneggiando il divisorio del vano adibito al trasporto fermati. Questa mattina la direttissima.