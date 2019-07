Sampierdarena, due caprioli imprigionati nella rete del campo da calcio. Liberati dai Vigili del Fuoco

Genova. Questa mattina i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti presso il campo da calcio Morgavi, in via Gian Battista Millelire, per soccorrere due caprioli.

Questi, dopo essere entrati sul terreno di gioco nottetempo, sono rimasti intrappolati nella rete da calcio senza riuscire a liberarsi da soli.

I pompieri, dopo aver tranquillizzato i due animali, hanno tagliato la rete liberando i due caprioli. Questi si sono allontanati velocemente nel vicina vegetazione.