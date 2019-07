Sampierdarena, anziana trovata morta dopo dieci giorni nella sua casa. I vicini allertati dai miasmi nel pianerottolo

Genova. Un’altra tragedia della solitudine colpisce Genova: a Sampierdarena i Vigili del Fuoco trovano il cadavere di una donna morta nella sua abitazione, deceduta una decina di giorni prima.

Il ritrovamento in un appartamento in corso Martinetti: a dare l’allarme i vicini di casa, preoccupati perchè da diversi giorni non vedevano la donna, e, soprattutto, avvertivano miasmi provenire dalla porta dell’abitazione affacciata sul pianerottolo.

Sul posto quindi è giunto il personale medico di soccorso e i Vigili del Fuoco, che sono riusciti ad entrare nell’appartamento, trovando il cadavere in avanzato stato di decomposizione. L’anziana viveva sola, e, pare, non aveva parenti a Genova.