Sampierdarena, addetto al controllo del traffico Amt “falciato” da auto pirata

Genova. Un addetto al controllo del traffico dipendente di Amt è rimasto ferito questa mattina, intorno alle 10, in via Cantore. Mentre si trovava sul bordo della strada per verificare eventuali infrazioni è stato “puntato” da un uomo, che alla guida di un’automobile, gli è andato contro tentando di investirlo. Poi è fuggito.

L’addetto è riuscito a scansarsi venendo solo sfiorato dalla vettura ma è stato comunque soccorso da una pubblica assistenza e portato in codice verde, non grave, all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi, gli agenti della polizia locale che, sulla base delle informazioni raccolte tra i testimoni, stanno cercando di risalire all’autore del gesto.