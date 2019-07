Sampiedarena, 18enne vola dalla tromba delle scale e muore sul colpo

Genova. Tragedia questa sera intorno alle 20 a Sampierdarena. Un ragazzino di 18 anni è morto sul colpo precipitando dal settimo piano dell’appartamento in cui viveva. E’ finito viù nella tromba delle scale. Sul posto i vigili del fuoco, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e la polizia che ha avviato le indagini.

Secondo quanto appreso il ragazzo era ipovedente e con qualche problema motorio. Doveva uscire con la madre: ha varcato la soglia per chiamare l’ascensore, poi la tragedia.

Al momento non è chiaro se si sia trattata di una disgrazia o di un gesto volontario. Indagini in corso