Sampdoria, Vialli ha fatto tanti goal… speriamo ne faccia ancora “uno”…

Genova. L’altro giorno, in libreria, ho visto sullo scaffale l’ultimo impegno letterario di Vialli e sono passato in cassa, per sostenere la raccolta fondi a favore delle attività della ‘Fondazione Vialli e Mauro onlus’, a favore della ricerca.

Gianluca Vialli ha fatto tanti goal, l’ultimo avendo il coraggio di mettersi a nudo, in un momento difficile della sua vita, in cui sta dimostrando di essere un “campione” in tutto, un uomo vero, come ce ne sono pochi…

La speranza dei tifosi blucerchiati, è che Gianluca di goal riesca a farne ancora “uno”… mettendo la firma sul contratto di acquisizione della Sampdoria…

Difficile? Boh, “spes, ultima dea”, dicevano i latini…

Intanto il mercato della Samp sembra bloccato e gli ottimisti sperano sia proprio dovuto ad un imminente passaggio di proprietà, ad onta delle recenti smentite televisive, in cui parlando anche di mercato giocatori, oltre a confermare la cessione di Andersen al Lione, è stato dato per ormai fuori dai giochi Sam Lammers, ma ancora in stand by (salvo questioni di prezzo) sia Hurtado, che Malinovskyi. Poche speranze sono state date per il napoletano Simone Verdi (De Laurentis chiede parecchio), qualcuna in più per il croato Josip Brekalo, in forza al Wolfsburg.

Difficile, a nostro modesto parere, che Gonçalo Maroni possa essere raggiunto a Genova dal compagno del Boca Junior, Agustin Ezequiel Almendra, attraverso una operazione del Doria in sinergia col Napoli, che, stando ai media, starebbe cercando un partner per portare in Italia il centrocampista argentino, indicato sul Rio de la Plata come il nuovo Riquelme.

Altro giovane di cui si parla in ottica Samp, è Giangiacomo Magnani, difensore centrale, con 19 presenze nel Sassuolo, nell’ultimo campionato.

L’altro giorno abbiamo riferito dell’interesse del Venezia per l’arenzanese Gabriele Rolando ed oggi aggiungiamo alla lista dei pretendenti anche Cremonese, Livorno e Chievo, che ha nel frattempo ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive, dalla Sampdoria, di David Ivan e di Maxime Leverbe.

Andreas Skov Olsen, anche lui nel mirino degli uomini mercato Samp, viene invece dato ormai vicino al Bologna, al punto che si parla già di visite mediche programmate sotto la Torre degli Asinelli.