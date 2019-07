Sampdoria: Praet piace al Milan, Sala al Parma

Genova. Mentre i tifosi continuano a sfogliare la “margherita Vialli” (“viene, non viene”… gli ottimisti, come me, ci sperano ancora), si registra il rientro alla base di Riccardo Pecini, il cui fiuto nell’area scouting non può che produrre plusvalenze…

E visto che siamo in tema, parliamo di giovani: Yassine Ejjaki è stato ceduto definitivamente alla Vis Pesaro, cui sono stati rinnovati i prestiti del pietrese Andrea Tessiore e di Carlo Romei, in aggiunta a quelli nuovi dei Primavera Tommaso Farabegoli e Axel Campeol.

In entrata, sono in arrivo Antony Angileri, difensore centrale classe 2001, svincolato dopo l’esperienza a Palermo ed un tris di interisti del 2000: Marco Pompetti (regista, pescarese come Di Francesco), Davide Merola (punta centrale), Felice D’Amico (attaccante, ultima stagione al Chievo)…

Ci si augura che siano alla lunga operazioni più fortunate di quelle di Michele Rocca e Federico Bonazzoli… anche se ora la punta sta sorprendendo positivamente in ritiro… Nel mirino del Doria sembra essere finito anche il viola Gaetano Castrovilli, un centrocampista del ’97, che dopo due buone bstagioni a Cremona, ha collezionato l’anno scorso zero presenze a Firenze.

Tra i giovani in giro per la penisola, Giacomo Vrioni potrebbe trasferirsi (sempre in prestito) dal Venezia al Cittadella, dove potrebbe giocare in coppia (o al posto) di un altro ex blucerchiato: Stefano Scappini.

Avventura italiana al capolinea per Lorenco Šimić, vicino al passaggio alla formazione russa dell’Orenburg… Peccato, una scommessa persa, su cui avrebbe puntato anche chi scrive… forse lo ha penalizzato la propensione per la marcatura ad uomo, anziché a zona.

Antonio Palumbo ha sempre estimatori in Serie C (Catania e Ternana), ma anche in B (Cittadella e Trapani), mentre Valerio Verri (in attesa del giudizio del neo mister doriano) piace all’Hellas Verona.

Tornando ai pezzi da novanta, il Milan di Giampaolo continua a fare la corte a Dennis Praet, mentre il Parma punta Jacopo Sala, in ballottaggio con Bartosz Bereszyński per svuotare l’armadietto di Bogliasco…